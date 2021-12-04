السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق بمصنع لإنتاج أعلاف الأسماك ببورسعيد

حريق بمصنع لإنتاج
حريق بمصنع لإنتاج أعلاف الأسماك

نشب حريق هائل منذ قليل بأحد مصانع إنتاج أعلاف الأسماك، والمتواجد في المنطقة الصناعية ببورسعيد بنطاق حي الجنوب، داخل مجمع الـ 118 مصنع صغير للشباب، وذلك وسط حالة من الذعر لأصحاب المصانع ومئات العمال.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم تحريك فريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، ووصل الفريق إلي موقع الحادث بعد دقائق من البلاغ.

قام رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران بأحدث طرق الإطفاء، وذلك لحماية الـ 118 مصنع المتلاصقين، والذي لا يفصل كل منها عن الآخر إلا جدار من الطوب، وتم منع ألسنة اللهب المتصاعدة من الإنتقال إلي المصانع المجاورة.

تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الذي نشب في مصنع لإنتاج أعلاف الأسماك، وتم إخماد النيران التي التهمت المنتج النهائي للمصنع «السماد» بواسطة 4 سيارات إطفاء ، وتم تبريد النيران للتأكد من عدم اشتعالها مرة أخري.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

مصنع تحقيق الحماية المدنية بعد الأسماك هاني حادث جنوب شباب لحم

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