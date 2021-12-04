النيابة في حريق شقة بالمطرية: ماس كهربائي وراء الحادث

تستكمل جهات التحقيق بالمطرية، إجراءتها في الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات وكشف التقرير المبدئي للمعمل الجنائي أن ماسًا كهربائيًا وراء الحادث.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.