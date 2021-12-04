السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة في حريق شقة بالمطرية: ماس كهربائي وراء الحادث

حريق شقة بالمطرية
حريق شقة بالمطرية

تستكمل جهات التحقيق بالمطرية، إجراءتها  في الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات وكشف التقرير المبدئي للمعمل الجنائي أن ماسًا كهربائيًا وراء الحادث.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قسم شرطة غرفة عمليات وزير الداخلية أمن اللواء ممدوح عبدالقادر ارتفاع درجة الحرارة شرطة النجدة النيابة العامة

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