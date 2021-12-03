الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«‏رويترز»: 75 مليون إصابة بكورونا في أوروبا منذ بداية الجائحة

كورونا
كورونا

أعلنت وكالة ‏«رويترز» اليوم إصابة 75 مليون بكورونا في أوروبا منذ بداية الجائحة.
 

وأظهر إحصاء أعدته «رويترز» أن أوروبا تخطت حتى يوم الجمعة عتبة الـ75 مليون إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة، فيما بدأ متحور «أوميكرون» انتشاره في القارة العجوز.

وسجلت أكثر من 15 دولة في أوروبا إصابات مؤكدة بسلالة «أوميكرون» الإفريقية الجديدة التي هزت الأسواق المالية.

وقالت وكالة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي يوم أمس إنه قد يكون «أوميكرون» سبّب نصف الإصابات في أوروبا في غضون الشهور الماضية.

وحتى قبل اكتشاف «أوميكرون» كانت أوروبا بؤرة للجائحة في العالم، بتسجيلها 66 إصابة بين كل 100 إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصاء أجرته «رويترز».

وحتى الآن سجلت بريطانيا أكبر إجمالي من الإصابات بكورونا في المنطقة تليها روسيا وفرنسا وألمانيا.

وتظهر البيانات التي جمعتها الوكالة أن وتيرة الجائحة تسارعت في النصف الثاني من العام الجاري 2021.

رويتزر اوروبا كورونا فيروس إدارة الجائحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

«الأرصاد» تحذر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من طقس السبت

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

«بعد فيديو البنتلى».. الباز: عمر كمال وحمو بيكا متسولان ويسيئان لسمعة مصر

«خطأ هزلى».. الباز يكشف سبب سقوط طائرة f35 البريطانية فور إقلاعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية

سارة شريف تكتب: أرض التوتر