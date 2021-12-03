أسرة شعبان عبد الرحيم تحيي ذكرى رحيله الثانية في قليوب

أحيت أسرة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ذكرى رحيله الثانية اليوم بزيارة مقبرته ي مقابر الأسرة في قرية ميت حلفا بقليوب حيث زاره ابنائه واحفاده لقراءة القرآن والفاتحة عليه والترحم عليه.

وقال الفنان والمطرب خميس شعبان عبد الرحيم، إن ذكرى والده لا تغيب عن ذاكرته أو ذاكرة أخوته مهما حدث، مؤكدا أن والده ترك لهم إرثا كبيرا من حب الناس والطيبة والذكرى الحسنة.

وأضاف خميس أنه يسير على خطى والده في الفن والغناء حتى الملابس، مؤكدا أنه أثر فيه بشكل خاص، خاصة أنه الأقرب له في الشكل والصوت وأنه لا ينسى أبدا نصائحه أبدا ولا مواقفه.

وقالت زوجة خميس شعبان عبد الرحيم إن والد زوجها الفنان الراحل كان حنونا وطيبا وكان أقرب لها من أهلها وهو من أصر على زواجها من ابنه واختيارها له وكانت تذهب له لتشكو له في حالة المشاكل بينها وبين زوجها.



يذكر أن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم حلت علينا ذكراه اليوم الجمعة 3 ديسمبر حيث رحل في نفس اليوم من عام 2019 عن عمر يناهز 62 عاما، حيث تدهورت صحته عقب وعكة صحية تعرض لها فنقل إلى مستشفى العناية المركزة وقبل وفاته بشهر ونصف أصيب بكسور متعددة أدت لجلوسه على كرسي متحرك.