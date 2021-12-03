بعد أزمة شيرين.. أخصائي تنمية بشرية تعطي نصائح لتخطي فترة الانفصال

انفصلت شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، وتعود قصة خلافاتهم إلى عدة أشهر، حيث تسرب مقطع صوتي على لسان والده يصرح فيه أنه لا يحب زوجة ابنه وأن جميع حساباتها في يد ابنه.

وبعد تسرب المقطع نفى والد الفنان كون هذا صوته، ولكن حسام حبيب كذب والده، ولجأ لمقاضاته لخطأه في حق زوجته شيرين، ونفت شيرين وقتها وجود أي خلافات بينها وبين زوجها.

ولكن خبر طلاقهم تأكد أمس ونفى المحامي الخاص بشيرين وجود نزاع قانوني بينهم، لكنه أكد خبر انفصالهم.

وفي السياق، أوضحت الدكتورة أميرة إدريس أخصائي التنمية البشرية نصائح لتخطي فترة الانفصال.

نصائح للتعافي بعد الانفصال