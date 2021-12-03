بعد أزمة شيرين.. أخصائي تنمية بشرية تعطي نصائح لتخطي فترة الانفصال
انفصلت شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، وتعود قصة خلافاتهم إلى عدة أشهر، حيث تسرب مقطع صوتي على لسان والده يصرح فيه أنه لا يحب زوجة ابنه وأن جميع حساباتها في يد ابنه.
وبعد تسرب المقطع نفى والد الفنان كون هذا صوته، ولكن حسام حبيب كذب والده، ولجأ لمقاضاته لخطأه في حق زوجته شيرين، ونفت شيرين وقتها وجود أي خلافات بينها وبين زوجها.
ولكن خبر طلاقهم تأكد أمس ونفى المحامي الخاص بشيرين وجود نزاع قانوني بينهم، لكنه أكد خبر انفصالهم.
وفي السياق، أوضحت الدكتورة أميرة إدريس أخصائي التنمية البشرية نصائح لتخطي فترة الانفصال.
نصائح للتعافي بعد الانفصال
- أبق بعيدا عنه: إذا حاول الشخص الذي انفصلت عنه الاتصال بك أخبره أنك لا تستطيع التواصل معه، وحافظ على بقائك بعيدا عنه، وإذا كانوا يضايقك أو يهددك فمن الأفضل طلب المساءلة القانونية أو الأهل والأصدقاء.
- إبق على اتصال بأصدقائك: سيكون من الجيد البقاء على اتصال بأصدقائك بل تواصل معهم للخروج سويا لمكان تفضله وألا تقطع التواصل معهم.
- إذهب لمعالج نفسي أو أخصائي تنمية بشرية: ضع في اعتبارك زيارة معالج أو أخصائي صحة عقلية، أمر جيد إذا كنت تعاني من استمرار الأنشطة الخاصة بك بصورة طبيعية، كما كنت في السابق ويقدم لك بالطبع مزيدًا من الدعم للخروج من الحالة التي تعاني منها.
- مارس الهواية المفضلة: ممارسة الهواية المفضلة لك والعمل على النجاح بها وتعليمها من خلال التعلم الإلكتروني أو من خلال الالتحاق بالورش الخاصة بتعلم وتنميه الهوايات، مع العلم أن الهواية من الممكن أن يتم تحويلها لمصدر رزق.