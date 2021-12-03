ظافر العابدين يكشف لـ الدستور السبب وراء تصوير فيلمه "غدوة"

مساء أمس، كان هو العرض الأول لفيلم "غدوة" ضمن الأفلام التي تعرض في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، وأثار الفيلم إعجاب الكثير من الحضور داخل القاعات، مشيدين بدور الفنان ظافر العابدين، سواء كان في التمثيل أو عن إخراجه للفيلم للمرة الأولى.

أعرب الفنان ظافر العابدين عن سعادته لكون فيلم "غدوة" سيعرض للمرة الأولى داخل أهم المهرجانات في الوطن العربي المعروض ضمن الأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43.

وكشف الفنان ظافر العابدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن الشخصية الرئيسية وراء أحداث الفيلم على أرض الواقع، متابعًا: "شقيقي خالد جعلني أفكر في الكثير من الأفكار عندما كان مريضًا بمرض السرطان، حيث لم يتوفر له العناية اللازمة في تونس".

ولفت إلى أن هذا الموقف الذي مرَّ به برفقة شقيقه، جعله يعمل على تمثيل وإخراج فيلم "غدوة"، مشيرًا إلى أن "أتمنى في الفترة القادمة ينتهي كل سيىء في تونس ونكون أفضل في المستقبل".

أما عن تجربته كمخرج لأول مرة، فقال إنه كان متحمس جدًا لهذه التجربة كي يوضح فكرة ورؤية شاملة عن العمل، وأضاف إنه كان يتمنى عرض الفيلم في مهرجان قرطاج، لكن الآن يحتفل بعرضه في مصر، وهذا بالنسبة له سعادة كبيرة.

واختتم الفنان ظافر العابدين قوله: اتمنى رسالتي من الفيلم توصل بطريقة جيدة للجمهور، وأوجه الشكر لكل فريق العمل الذي كنت أعمل معه، حقيقي كان معايا فريق أحبه برشا".

فيلم "غدوة"

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.