واصل سعر اليورو لدى البنوك المصرية ارتفاعاته للبيع والشراء أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 3-12-2021، تزامنًا مع استقرار أسعار بيع وشراء معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجارى.



سعر اليورو اليوم الجمعة 3-12-2021

وفى هذا الصدد، تراوح متوسط سعر اليورو للشراء فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة بين 17.647 جنيه و17.6857 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.84جنيه لـ 17.87 جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.7691 جنيه لـ 17.7666 جنيه، وتراجع سعر البيع من 17.8813 جنيه لـ 17.8781 جنيه، بينما ارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.5747 جنيه لـ 17.6857 جنيه، وانخفض سعر البيع من 17.9153 جنيه لـ 17.8476 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" انخفض سعر الشراء من 17.5747 جنيه لـ 17.6857 جنيه، وارتفع سعر البيع من 17.9152 جنيه لـ 17.8475 جنيه.

كما ارتفع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.5747 جنيه لـ 17.6857 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع من 17.9153 جنيه لـ 17.8602 جنيه ، أما عن سعر اليورو "تحويل" فقد ارتفع من 17.5747 جنيه لـ 17.6857 جنيه للشراء، فى حين انخفض سعر البيع من 17.9153 جنيه لـ 17.8602 للبيع.

وسجل سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية ارتفاعًا من 17.647 جنيه لـ 17.696 جنيه للشراء، وانخفض سعر البيع من 17.922 جنيه لـ 17.87 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.7083 جنيه للشراء، 17.8781 جنيه للبيع.

كانت تطورات أزمة جائحة فيروس كورونا قد ألقت بظالها سلبًا على مؤشرات أداء اقتصاد منطقة اليورو، ما بين ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسى جديد خلال شهر نوفمبر الماضى مسجلة 4.9% تأثرًا بارتفاعات أسعار الطاقة عالميًا، كما ارتفعت أسعار المنتجين في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5% ، إلى جانب تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في نوفمبر كما كان متوقعا.