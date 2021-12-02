الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فستان بمبي و«ذيل حصان».. إطلالات مثيرة لفنانات سابع أيام مهرجان «القاهرة السينمائي»

رنا رئيس
رنا رئيس

تواصل إطلالات الفنانات فى إثارة إعجاب الجمهورعلى السجادة الحمراء فى سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ43، المقام بدار الأوبرا المصرية.

فستان «بمبي» قصير

رنا رئيس

ظهرت الفنانة الشابة رنا رئيس، على السجادة الحمراء باليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي والمقام فعالياته بدار الاوبرا، بإطلالة مميزة ومبهرة.

ارتدت فستان قصير "بمبي" اللون، ذو أكمام طويلة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، مع حقيبة صغيرة بيضاء.

ونسقت مع الإطلالة حذاء طويل باللون الأبيض، بالإضافة إلى بعض الإكسسوارت البسيطة التي أضافت للإطلالة الجذابة.

فستان أبيض و«ديل حصان»

هبة السيسي

دائمًا ما تخطف ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي، الأنظار خلال حضورها المهرجانات السينمائية، بسبب إطلالتها التي تتسم بالجراءة والأناقة أيضًا.

وتألقت ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي، في فعاليات اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، حيث خطفت هبة الأنظار بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت فستان باللون الأبيض، مكشوف من منطقة الصدر، مع جوانتي من نفس لون الفستان المميز.

هبة السيسي

واعتمدت مع الإطلالة تسريحة شعر "ذيل حصان" الأمر الذي ميز الإطلالة، بالإضافة إلى مكياج قوي لإبراز الفستان الذي شبه البعض بأنها فستان زفاف.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان. 

ويعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، و ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF)، لذا فهو يحظى بشعبية كبيرة عالميًا.

دار الأوبر مهرجان القاهرة السينمائى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هبة السيسي رنا رئيس

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