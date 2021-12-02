اقتراح برلماني بإصدار عملات تذكارية بصورة أول طائرة مصرية دون طيار

تقدم أحمد إدريس، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، باقتراح برغبة لرئيس مجلس النواب، يطالب فيه بإصدار عملات تذكارية تحمل صورة أول طائرة مصرية دون طيار والتي أطلق عليها اسم نووت نسبة إلى رمز السماء عند قدماء المصريين، تخليدا لهذه المناسبة الهامة.

كما اقترح أن تصدر هيئة البريد طابع بريد يحمل صورة أول طائرة مصرية دون طيار تخليدا لتلك المناسبة التى يعتز بها كل مصري ومصرية وتؤكد قدرة العقول والخبرات المصرية على مواكبة التطور في الصناعة العسكرية.

واختتم النائب مقترحه بالمطالبة بإحالة اقتراحه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته.

كانت الطائرة عرضت فى معرض إيديكس ٢٠٢١ للصناعات العسكرية الذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جدير بالذكر أن الطائرة المصرية بدون طيار متعددة الأغراض والمهام، يمكنها تنفيذ مهام متنوعة منها الاستطلاع التكتيكي وتحديد الأهداف وتصحيح نيران المدفعية، وتمييز وتتبع الأهداف، وهي مجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية (تلفزيونية - رقمية).

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة ١٨٠ كم في الساعة، بينما تبلغ سرعتها الأفقية لها ما بين ١٢٠ و١٤٠ كم في الساعة.

وأقل سرعة لها١١٠ كم في الساعة، فيما يصل معدل التسلق إلى ٥ أمتار في الثانية، و أقصى ارتفاع للطائرة ٥ كم.

ويصل معدل البقاء في الجو يبلغ ١٠ ساعات، و تبلغ حمولتها ٥٠ كجم، ويبلغ أقصى وزن لها ٣٤٠ كجم، بينما تصل الحمولة المستفادة ٥٠ كجم، ووزن الوقود من ٥٠ إلى ١٠٠ كجم.