استمرار جولات مدارس التعليم الفني للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

واصلت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بالتعاون مع جمعية شباب الأعمال بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، تنظيم جولات وزيارات لطلاب التعليم الفنى للمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، وذلك لمشاهدة أحدث خطوط الإنتاج والآلات الحديثة والمنتجات وحث الطلبة على العمل بالمصانع لاكتساب الخبرة والحصول على فرص العمل خلال فترة الدراسة، تحت إشراف الدكتور نبوي باهي مدير مديرية التعليم ببورسعيد وعمرو شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال.

وتم تنظيم زيارة لمدرسة الزهور الصناعية بنات أقسام الجلود والملابس الجاهزة والتريكو والتطريز والطباعة إلى مجمع الـ58 مصنع جنوب بورسعيد، وتفقد واستمع الحضور لشرح من السادة أصحاب مجمع الـ58 مصنعًا عن تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبداية الحلم الذى تحقق.

وأشاد الحضور بمصانع الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والكرتون والمنتجات عالية الجودة والذوق العالى الذى يضاهى المنتج المستورد وطلب الطلاب العمل بعد الدراسة بالمصانع.

من جانبه أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم على أن مسرحة المناهج هى روح العملية التربوية والميدان ‏الخصب الذى تصقل من خلاله وجدانيات الطلاب من ميول واتجاهات وقيم وتنمي معارفهم ومهاراتهم وتكشف عن مواهبهم وتفرز للمجتمع قيادات واعدة قادرة على تحمل المسئولية.‏

وأضاف وكيل الوزارة أن تطبيق طريقة مسرحة المناهج يعتمد على تقديم المادة العلمية بأسلوب ممتع وترفيهى للطلاب، مشيرًا إلى أن ‏دمج العوامل المساعدة مثل الموسيقى والصورة المرئية والحركة تساعد على جذب الانتباه وزيادة التركيز وتحقيق متعة التعلم وجعل الطالب يتمتع بالعمل المسرحي الذى يقدم ملامح المنهج التعليمي بشكل مبسط.‏

ووجه الدكتور نبوى الشكر لإدارة المدرسة وكل القائمين على هذا العمل الضخم مطالبًا الإدارات المختصة بتعميم هذه التجربة ‏التربوية والاهتمام بها باعتبارها من عوامل جذب الطلاب إلى المدرسة متمنيًا للجميع السداد والتوفيق.‏

جاء ذلك على هامش تدشين مبادرة "اعرف بلدك" بمدرسة أشتوم الجميل الابتدائية من خلال شرح درس البيئات المصرية من منهج ‏مادة الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والسادس الإبتدائى بمشاركة 30 طالبًا وطالبة لتوضيح طبيعة البيئات الزراعية والساحلية والصحراوية فى مصر عن ‏طريق مسرحة المناهج كأحد طرق التدريس التي تكسب الطلاب المعارف وتنمي المهارات وترسخ المفاهيم والقيم المجتمعية.‏

وقد شهد تدشين هذه المبادرة عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية ووكيلها رمضان سأسأ، وخليل الطوبشى مدير إدارة التعليم ‏الابتدائي المركزي، وخالد حبشي موجه عام الدراسات الاجتماعية، ولطفي عمر موجه عام التربية الرياضية.‏