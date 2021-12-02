«المعلمين»: ولي أمر ضرب معلمة طلبت منه مغادرة المدرسة بالشرقية

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، شكوى من المعلمة "مى حمدى محمود السيد" بمدرسة العزيزية التابعة لإدارة منيا القمح محافظة الشرقية، بتعدي ولي أمر عليها بالضرب والسب أثناء تنظيم طابور الصباح داخل المدرسة، وقامت المعلمة بتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة منيا القمح، وتم توقيع الكشف الطبى على المدرسه لإثبات إصابتها.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفي، رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، بمرافقة المعلمة، خلال كل الخطوات والإجراءات، للحفاظ على حقها القانوني والأدبي، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر.

وتبين من التحقيقات التى أجرتها الشرطة والنيابة أن المعلمة طالبت من ولي الأمر، الخروج من المدرسة وترك ابنته أثناء طابور الصباح، ما جعله ينهال عليها بالضرب والسب أمام الطلاب.

وكانت نقابة المعلمين قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عما تمت تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية كالتالي:

-يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.