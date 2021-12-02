الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عبدالرحمن رشاد رئيسا لاتحاد الطلاب وزينب أشرف نائبة بجامعة أسيوط

إنتخابات إتحادات
إنتخابات إتحادات الطلاب

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن فوز الطالب "عبد الرحمن رشاد" الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بمقعد رئيس اتحاد طلاب الجامعة و"زينب أشرف رياض" الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة بمنصب نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2021 – 2022 وذلك بالتزكية لكلاهما.

وتقدم رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى كافة الطلاب الفائزين بأمانات مجلس إتحاد طلاب الجامعة لهذا العام متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة زملائهم وتعزيز جهود إدارة الجامعة الساعية إلى تطوير سبل الدعم والرعاية المقدمة للطلاب فى كافة المجالات.

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إنتخابات إتحادات الطلاب

وتوجه الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة بخالص شكره إلى كافة أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات هذا العام برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكذلك إلى السادة عمداء الكليات والإدارة العامة لرعاية الشباب ومكاتبها الفرعية بمختلف كليات الجامعة وذلك لحسن تنظيم العملية الانتخابية منذ بدايتها بما يعكس حرص الجميع على إجرائها فى مناخ من الديمقراطية وأجواء من الشفافية والنزاهة منذ بدايتها وحتى نهايتها.

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إنتخابات إتحادات الطلاب

جاء ذلك فى تصريح رسمى لرئيس جامعة أسيوط فى أعقاب إنتهاء أعمال ختام إنتخابات مجلس إتحاد طلاب الجامعة والذى تم منذ قليل بأرض المخيم الكشفى وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات والتى تضم فى عضويتها لفيف من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات والأستاذ عز الدين المنصورى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ، وعدد من الطلاب الأعضاء فى اللجنة وكذلك أسرة طلاب من أجل مصر المشاركين فى التنظيم بقيادة الدكتور محمد حسين موسى مقرر الأسرة.

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إنتخابات إتحادات الطلاب

وأشاد الدكتور شحاتة غريب بحرص رئيس الجامعة على دعم ورعاية كافة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة ، وكذلك توجيهاته المشددة باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن خروج انتخابات اتحاد طلاب الجامعة على نحو مشرف يليق باسم ومكانة جامعة أسيوط ويقدم نموذجاً للنزاهة والديمقراطية يحتذى به على مستوى كافة الجامعات المصرية.

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إنتخابات إتحادات الطلاب

وأكد نائب رئيس الجامعة على إيمان إدارة الجامعة بدور اتحاد طلاب الجامعة باعتبارهم حلقة الوصل بين الطلاب وإدارة الجامعة وحرصها على رعاية الأنشطة الطلابية إيماناَ بدورها في إعداد طالب متكامل الشخصية ، مشيراَ إلى  ترحيب الجامعة بكافة  المقترحات و الأفكار الإبداعية  المبتكرة  الطلابية التي تهدف إلى المساهمة في تقديم خدمات  طلابية متميزة والعمل على توفير مناخ و بيئة تساعد في نجاح العملية التعليمية إلى جانب الأنشطة الطلابية باعتبارها المكمل الرئيسي للعملية التعليمية ، معرباً عن خالص شكره لأعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وكافة عمداء كليات الجامعة وإدارات رعاية الشباب لما بذلوه من جهد مخلص ودءوب ساهم في انتظام الانتخابات وحسن سيرها.

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إنتخابات إتحادات الطلاب

وكشف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم اختيار رئيس اتحاد الطلاب و نائبه بالتزكية يعكس علاقة الود  والتفاهم التي تجمع بين الطلاب المرشحين والتوافق  والاستقرار فيما بينهم على اختيار من  يمثلهم ويعبر عن آراءهم ومشاكلهم ومتطلباتهم ، موضحاَ أن انتخابات اليوم أسفرت  أيضاَ فوز إسماعيل أحمد محمد عاطف بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا  و محمود حسام الدين على حسنين  مساعداَ له ، و فوز نورهان نادى سيد مبارك بمنصب أمين لجنة النشاط الثقافى والإعلامى العليا وعدنان محمود محمد أحمد مساعداَ له، فوز رولان محمد حسنى بمنصب أمين لجنة النشاط الفنى العليا  و محمود محمد شعبان مساعداَ له ، وفوز فارس أحمد محمد عبدالغنى بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضى العليا  و فضل مصطفى حسين مساعداَ له ، وفوز محمد ناجح عزت بمنصب أمين لجنة الأسر العليا  وعبد الرحمن عاصم رضوان مساعداَ له ، وفوز أحمد حسين عبدالحكيم بمنصب أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا وأسماء محمد حسن مساعداَ له ، وفوز محمود سيد يوسف بمنصب أمين لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى العليا و حمادة محمد عبد الدايم صالح مساعداَ له.

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إنتخابات إتحادات الطلاب

كما توجه الطالب عبد الرحمن رشاد برسالة شكر وتقدير إلى إدارة الجامعة لدعمها المتواصل للطلاب الجامعة وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجههم خلال المراحل التعليمية، مشيراَ إلى حرص مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2021_2022 على زيادة وعى الطلاب وتوسيع مداركهم والاستمرار فى ما تم انجازه من قبل الاتحادات السابقة و تكاتف الجميع من اجل خدمة الطلاب.

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إنتخابات إتحادات الطلاب

وأكدت الطالبة زينب أشرف على دعم  إدارة الجامعة لكافة الأفكار الطلابية الإبداعية و الابتكارية وتسخير كافة الأدوات و الإمكانيات المتاحة لتنفيذها مستعرضة ما تنفيذه من أفكار طلابية مختلفة تحت إشراف ورعاية إدارة الجامعة ومنها مبادرة العلاج المجان ومبادرة اطمن معانا، مشيرة إلى أن مجلس الاتحاد الطلابي الجديد يسعى إلى زيادة  الوعي الوطني بين الطلاب  من كافة الجوانب النفسية و المعنوية وتنمية مهاراتهم عن طريق الكورسات وورش العمل المختلفة والتدريب فى مختلف الشركات بما يساهم فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

الانتخابات الاعلام اسيوط الجامعات شئون التعليم والطلاب كلية الحقوق اللجنة العليا رعاية الشباب رئيس جامعة كلية الصيدلة جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط هيئة التدريس

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