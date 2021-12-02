معالجة روحانية بالدولار.. سقوط سيدة تدعي تقديم العلاج الروحاني عبر الانترنت

نجحت مباحث الأموال العامة في الكشف عن نشاط سيدة تستولي على أموال المواطنين بحجة كونها معالجة روحانية عبر الانترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة بورسعيد) بممارسة نشاطاً إجرامياً بالنصب والاحتيال على العديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدرتها على تقديم استشارات روحانية بدون حصولها على شهادات ومؤهلات علمية فى هذا المجال وقيامها بالإعلان عن النشاط المشار إليه على أحد "المواقع الإلكترونية" بشبكة الإنترنت الخاصة بالعلاج الروحاني زاعمةً كونها "مستشارة روحانية" على خلاف الحقيقة.

وتبين قيامها بتلقي مبالغ مالية من المجني عليهم نظير تلك الاستشارات الوهمية عن طريق حوالات على "إحدى شركات تحويل الأموال" أو من خلال تحويلات بنكية لإحدى البنوك وعقب ذلك تقوم باستلام تلك المبالغ بالعملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.