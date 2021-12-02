المشدد 5 سنوات العقوبة القانونية لمطرب المهرجانات عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

قال المحامي محمد غنيم، إن العقوبة القانونية المقررة لمطرب المهرجانات، عمر كمال بتهمة تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية، تصل للحبس 5 سنوات.

وتابع "غنيم" أن المادة رقم 80 من القانون نصت انه" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

كان قد تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد عمر كمال لإساءته للأرض المصرية أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.

وذلك علي سند من القول أن ظهرت على الساحة ظاهرة المهرجانات الشعبية وما تتبعها من تلويث الساحة الفنية بتلك الكلمات والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي بخلاف العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية التي تمثل خطراً على المجتمع وانحدار المستوى الغنائي وتدني المستوى الأخلاقي بما تمثله من خطورة بالغة.

إلا أن المبلغ ضده وله العديد من السوابق التي اعتاد بالظهور بها في العديد من أغانيه بألفاظ مسفه وهابطة بل وأن الأمر تعدى أكثر من ذلك في العديد من الفيديوهات والتي تدر عليهم العديد من المشاهدات والتي يحصدون من ورائها ملايين الجنيهات وتابع صبري أن عمر كمال ظهر في إحدى الحفلات بمدينة الرياض وقال نصاً “خليتها تمور وحليب بدل من خمور وحشيش عشان انا واقف علي أرض البلد الطاهرة” وأنه سبق وأن غنى تلك الأغنية بكلماتها الأصلية في أرض مصر وكأن ما قاله المبلغ ضده يسيء إلي أرض مصر وكأنها هي أرض الخمور والحشيش وأن تلك البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة مما يسئ إلي سمعة واسم الدولة المصرية بين دول العالم والحط من كرامة المصريين ولما كان ذلك وكان ما ورد من سالف الذكر بعاليه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجياً وكذا يحط من كرامة المصريين بالخارج واختتم صبري بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإحالة عمر كمال للمحاكمة الجنائية العاجلة .