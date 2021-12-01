الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

عمر كمال
عمر كمال

تقدم المحامي أشرف فرحات، منذ قليل، ببلاغ للنائب العام ضد المطرب عمر كمال بتهمة تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية.

وذكر البلاغ أن المطرب قال أثناء أداء أغنية بنت الجيران التى سبق للنقيب بمطالبته بتعديل كلماتها لكونها لا تليق بقيم ومبادئ المجتمع المصرى “خليتها تمور وحليب بدل من خمور وحشيش عشان أنا واقف على أرض البلد الطاهرة”، وأنه سبق وأن غنى تلك الأغنية بكلماتها الأصلية في أرض مصر وكأن ما قاله المبلغ ضده يسيء إلي أرض مصر وكأنها هي أرض الخمور والحشيش وأن تلك البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة والأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة مما يسىء إلي سمعة واسم الدولة المصرية بين دول العالم والحط من كرامة المصريين ولما كان ذلك وكان ما ورد منه بعاليه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجياً وكذا يحط من كرامة المصريين بالخارج. ولذلك طالبنا بالتحقيق معه وإحالته للمحاكمة العاجلة مع ترقب وصوله للأراضي المصرية.

كان المحامي سمير صبري تقدم في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد عمر كمال لإساءته للأرض المصرية أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.

سمير صبري محاكمة الساحة الفنية المهرجانات الدولة المصرية بلاغ للنائب العام أغنية بنت الجيران خمور وحشيش اشرف فرحات المحامي أشرف فرحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي المتداولة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج