بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

تقدم المحامي أشرف فرحات، منذ قليل، ببلاغ للنائب العام ضد المطرب عمر كمال بتهمة تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية.

وذكر البلاغ أن المطرب قال أثناء أداء أغنية بنت الجيران التى سبق للنقيب بمطالبته بتعديل كلماتها لكونها لا تليق بقيم ومبادئ المجتمع المصرى “خليتها تمور وحليب بدل من خمور وحشيش عشان أنا واقف على أرض البلد الطاهرة”، وأنه سبق وأن غنى تلك الأغنية بكلماتها الأصلية في أرض مصر وكأن ما قاله المبلغ ضده يسيء إلي أرض مصر وكأنها هي أرض الخمور والحشيش وأن تلك البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة والأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة مما يسىء إلي سمعة واسم الدولة المصرية بين دول العالم والحط من كرامة المصريين ولما كان ذلك وكان ما ورد منه بعاليه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجياً وكذا يحط من كرامة المصريين بالخارج. ولذلك طالبنا بالتحقيق معه وإحالته للمحاكمة العاجلة مع ترقب وصوله للأراضي المصرية.

كان المحامي سمير صبري تقدم في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد عمر كمال لإساءته للأرض المصرية أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض.