جهاز تنمية المشروعات يوقع اليوم مذكرة تفاهم مع «حماية المنافسة»

يوقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قليل، مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بمقر الجهاز.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية المشروعات شارك في ندوة نظمتها الغرفة التجارية بالاسكندرية بحضور حسام الخولي نائب مدير الجهاز، و أحمد سلامة ممثل الجهاز بالغرفة التجارية ومحمد حفني عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، والدكتور رجب محمد محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور ثروت عبد الباقي رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب.

وأوضح حسام الخولي نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، في نبذة مختصرة عن الجهاز والخدمات التي يقدمها، حيث قال إن الجهاز يقدم عدد من الخدمات المالية وغير المالية، وأبرز تلك الخدمات، تقديم دورات ريادة الأعمال والتدريب الفني، وأفكار مشروعات ودراسات جدوى.

وأشار الخولي إلى أن الجهاز يعقد العديد من ورش العمل والندوات المتخصصة لرفع مستوى الوعي الفني، إضافة إلى تقديم خدمة نظام التكويد الرقمي لمنتجات المشروعات الصغيرة، والخدمات التسويقية المختلفة مثل المعارض الداخلية والخارجية، والتعاقدات الحكومية، والتكامل بين المشروعات والتشبيك بالسلاسل التجارية، كما يقوم الجهاز بتقديم الدعم المالي والفني والتسويقي للحرف اليدوية والتراثية.