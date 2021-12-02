الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يوقع اليوم مذكرة تفاهم مع «حماية المنافسة»

نيفين جامع
نيفين جامع

يوقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قليل، مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بمقر الجهاز.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية المشروعات شارك في ندوة نظمتها الغرفة التجارية بالاسكندرية بحضور حسام الخولي نائب مدير الجهاز، و أحمد سلامة ممثل الجهاز بالغرفة التجارية ومحمد حفني عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، والدكتور رجب محمد محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور ثروت عبد الباقي رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب.

وأوضح حسام الخولي نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، في نبذة مختصرة عن الجهاز والخدمات التي يقدمها، حيث قال إن الجهاز يقدم عدد من الخدمات المالية وغير المالية، وأبرز تلك الخدمات، تقديم دورات ريادة الأعمال والتدريب الفني، وأفكار مشروعات ودراسات جدوى.

وأشار الخولي إلى أن الجهاز يعقد العديد من ورش العمل والندوات المتخصصة لرفع مستوى الوعي الفني، إضافة إلى تقديم خدمة نظام التكويد الرقمي لمنتجات المشروعات الصغيرة، والخدمات التسويقية المختلفة مثل المعارض الداخلية والخارجية، والتعاقدات الحكومية، والتكامل بين المشروعات والتشبيك بالسلاسل التجارية، كما يقوم الجهاز بتقديم الدعم المالي والفني والتسويقي للحرف اليدوية والتراثية. 

جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

قضاة الإسكندرية: مصر والسعودية هما قطبي العلاقات في النظام الإقليمي العربي

«حاولت أشبع رغبتي الجنسية».. اعترافات المتهم بقتل طفلة عقب فشله فى اغتصابها بحلوان

لص سرق 4 هواتف محمولة لمباحث القاهرة: «بتميز بخفة إيدي»

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج