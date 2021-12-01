تونس تسجل 3 وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تلك الحصيلة جاءت بعد إنجاز 3317 تحليلا مخبريا.

وأضافت: "بلغ عدد المتعافين 153 شخصا، مشيرة إلى أنها أحصت 147 مريضا مقيما بالمستشفيات والمصحات الخاصة، بعد توافد 13 حالة جديدة، يوم أمس الثلاثاء.

ولفتت، إلى أنه بلغ عدد المقيمين بأقسام الإنعاش والرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص، 42 مصابا بالفيروس، بالإضافة إلى 11 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وتشرع تونس في غضون الأسبوع القادم، في اعتماد تقنية جديدة لتقصي نوعية سلالات فيروس كورونا، تقوم على تحاليل مخبرية خصوصية تمكن من التعرف إن كانت الإصابة بمتحورات "دلتا" أو "ألفا" أو "أوميكرون".

وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس أمين سليم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن الفرق الصحية ستستخدم التحاليل المخبرية الخصوصية من نوع "بي سي أر" التي تسرع التعرف على نطاق انتشار السلالات بصفة تسبق عمليات التقطيع الجيني، مبينا ان هذه التحاليل الخصوصية تعنى بالكشف عن نوع السلالة خلافا لتحاليل "بي سي أر" العادية التي تعطي نتيجة الكشف عن الإصابة إن كانت سلبية أم ايجابية.

وأشار المتحدث، إلى أن المخابر تقوم بتحضير هذه النوعية من التحاليل التي تتسم بالدقة لاستعمالها لاحقا، مؤكدا أن إقرار اعتماد هذه التقنية الجديدة يهدف إلى التأهب إلى احتمال تسرب متحورات من فيروس كورونا إلى تونس.

وذكر بان وزارة الصحة كانت قد أقرت جملة من الإجراءات الاحترازية على نقاط العبور الحدودية، قصد التوقي من مخاطر تسجيل موجة خامسة، من بينها إخضاع جميع الوافدين من الخارج الذين تبلغ سنهم أو تفوق 18 سنة لوجوب الاستظهار بشهادة إتمام التلقيح ضد كورونا، وفرض الاستظهار بنتيجة تحليل PCR سلبية لم يمض عليها 48 ساعة لكل الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم سنتين.

كما أكد، عدم وجود أية نية لفرض إغلاق للحدود أو تسليط قيود للحد من السفر في الظرف الحالي، مشيرا إلى أن كافة الأوساط العلمية تترقب نتائج الدراسات حول خصوصيات سلالة "أوميكرون" ومدى تأثرها بالتلاقيح المضادة لكورونا.