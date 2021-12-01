أمن قنا يكشف تفاصيل الاعتداء جنسيًا على لاعب مركز شباب

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، عن تفاصيل جديدة فى واقعة تعدي مدرب كرة قدم على لاعب بمركز شباب سيدي عبدالرحيم بقنا.

وأوضحت التحريات أن المتهم مدرب كرة قدم للناشئين في مركز شباب سيدي عبدالرحيم، وأثناء التدريب أصيب لاعب في فريقه، فحاول إقناعه أنه يستطيع علاجه والعودة للعب في أسرع وقت.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أقنع اللاعب الناشئ، واستدرجه إلى منزله، بعد أن قال له " تعالى أدهنلك مرهم وأدلكلك رجلك"، وعقب وصولهما إلى المنزل، قام بتدليك رجله، ثم تعدى عليه جنسيًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط مدرب كرة قدم بمركز شباب، باستدراج لاعب، داخل منزله وقام باغتصابه.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بضبط مدرب كرة قدم للناشئين بمركز شباب في قنا بعد اصطحابه لاعبًا قاصرًا للمنزل بحجة علاج قدميه المصابة جراء التمرين ثم اعتدى عليه جنسيًا.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.