أسماء الفائزين بانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه بكليات جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، انتهاء إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى كليات الجامعة، في إطار انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وقال النجار إن ماراثون الانتخابات الطلابية ينتهي غدًا الخميس، باختيار أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، مؤكدًا الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال عدم التزاحم، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتطهير وتعقيم لجان الانتخابات، والتأكد من حصول جميع المشاركين على لقاح فيروس كورونا.

وأوضح أن الفائزين هم: الطالب أنس عاشور شايخ رئيس اتحاد طلاب كلية التربية، والطالب محمد فتحي عثمان نائب رئيس الاتحاد، الطالبة سارة فوزي سعيد رئيسًا لاتحاد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، والطالب أحمد حسن أحمد نائبا لرئيس اتحاد الكلية، الطالب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لاتحاد كلية الطب البيطري، والطالبة ميار صبري السيد نائب رئيس الاتحاد، الطالب زياد مسعود أبو سيف رئيس اتحاد كلية التمريض، والطالب أحمد ربيع محمد نائب رئيس الإتحاد، الطالبة ساندرا سامي حنين رئيس اتحاد كلية السياحة والفنادق والطالبة ندى محمود عبد الرحمن نائب رئيس الاتحاد، الطالبة سحر محمد عبد الفتاح رئيس اتحاد كلية التربية للطفولة المبكرة، والطالبة منار أحمد محمد نائب رئيس الاتحاد، الطالب محمد محمد حمودة رئيس اتحاد كلية التربية الرياضية بنين، والطالب محمود علاء الدين أحمد نائب رئيس الاتحاد، الطالب أحمد أسامة الشرقاوي رئيس اتحاد كلية علوم البترول والتعدين، والطالب محمد حسن محمود نائب رئيس الاتحاد، الطالب علي محمد أحمد رئيس اتحاد كلية التربية النوعية والطالبة شروق علي محمد نائب رئيس الاتحاد، الطالب أحمد يحيى محمد رئيس اتحاد كلية الآثار واللغات والطالب جرجس حسني عبد الملك نائب رئيس الاتحاد، الطالب طارق خالد أحمد رئيس اتحاد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والطالبة روان محمود محمود نائب رئيس الاتحاد بالكلية.