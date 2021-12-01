الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: متحور أوميكرون وصل إلى 23 دولة.. وحظر السفر لن يمنع انتشاره

مدير عام منظمة الصحة
مدير عام منظمة الصحة العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا سيواصل التحور إذا سمحنا له بالانتشار المستمر.

وأضاف المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفى عقد، قبل قليل، أن متحور أوميكرون وصل إلى 23 دولة على الأقل، لافتا إلى أن حظر السفر لن يمنع انتشار أوميكرون.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الدول بتكثيف الفحوص والتلقيح ضد كورونا، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية عن المؤتمر.

وجاء مؤتمر منظمة الصحة العالمية للكشف عن آخر تطورات المتحور الجديد أوميكرون، عبر الفيديو، لمعرفة كل ما يتعلق بالمتحور الجديد بإقليم شرق المتوسط اوميكرون، والذى انتشر فى عدد كبير من دول العالم.

يجدر الإشارة إلى أن وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي، أعلنت فى وقت سابق من اليوم،  إن 11 دولة على الأقل من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي شهدت تسجيل إصابات بالسلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

تسجيل 59 حالة إصابة


وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه بشكل عام، تم تسجيل 59 حالة إصابة من بينها 16 في هولندا و 14 في البرتغال و9 في ألمانيا.

كما تم تسجيل 4 في كل من الدنمارك وإيطاليا، و3 في كل من النمسا والسويد، وحالتين في كل من بلجيكا وإسبانيا وحالة واحدة في التشيك، بالإضافة إلى حالة واحده في جزيرة ريونيون بالمحيط الهندي، التابعة لفرنسا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إنه لا توجد معلومات متوفرة حول متحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا، لكنها أوضحت أن هناك ما يكفي من المعلومات لإثارة القلق بشأنه.

وأضافت ديرلاين، خلال مؤتمر صحفي، وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية اليوم: "نحن في سباق مع الزمن وسوف يستغرق الأمر حوالي 3 أسابيع، للتأكد من الخبراء بشأن معلومات دقيقة حول متحور أوميكرون.

“أوميكرون” منظمة الصحة العالمية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفي كورونا

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