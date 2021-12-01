هند صبرى: أحلم ببطولة فيلم أكشن نسائى والإنتاج يخشى المغامرة

أعربت الفنانة التونسية هند صبري، عن أملها في تقديم فيلم أكشن نسائي، غير أنها لم تخف حزنها من صعوبة الأمر نتيجة الظروف الإنتاجية التي لا تفضل تقديم المرأة في أدوار الأكشن.

وأضافت هند صبري - خلال ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الأربعاء تحت عنوان "لأنها أبدعت" - أن "حلمي يصطدم بواقع الإنتاج الذي لا يسمح للمرأة بتقديم الأكشن خاصة وأن التكلفة كبيرة إلى جانب المغامرة بفيلم غير معتاد على الجمهور".

وأشارت في الوقت نفسه إلى أنها تميل إلى الكوميديا كذلك رغم أن المنتجين يفضلون البطولة الرجالية في الكوميديا، غير أن أكثر من فنانة أثبتت خطأ تلك النظرية، بل وكسرت حاجز احتكار الرجال للكوميديا وعلى رأسهن النجمة ياسمين عبدالعزيز.

ولفتت صبري إلى أن هناك تجارب نسائية كوميدية، وعلى رأسها تجربة الفنانة دنيا سمير غانم، مشيرة إلى أن تلك التجارب تثبت جيدًا أن الفنانات يمكن أن يقمن ببطولة سينمائية ودرامية في الكوميديا.

وحول مثلها الأعلى، قالت الفنانة التونسية إنها الفنانة فاتن حمامة هي مصدر إلهامها الفني، وأنها شاهدت كل أعمالها تقريبًا، موضحة أن فرصة العمل بمصر عندما جاءتها غيرت كل حياتها تقريبًا.

وتابعت صبري: "عندما وجدت الفرصة لم أفكر أبدًا في إضاعتها، عملت ودرست في الوقت نفسه وعشت بين مصر وتونس وقدمت الكثير من الأعمال الفنية".

وتطرقت الفنانة هند صبري إلى بطولتها لمسلسل "البحث عن علا"، وأوضحت أنها تشارك في البطولة إلى جانب أنها المنتجة المنفذة للعمل.

وعبرت عن سعادتها بالفصل بين كونها ممثلة ودورها كمنتجة منفذة، قبل أن تشير إلى أنها مندمجة مع البطلة "علا عبدالصبور"، التي عاشت معها منذ ١٠ سنوات.