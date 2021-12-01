تحقيقات شروع مسجل في قتل سائق بالعمرانية: تشاجروا على أولوية التحميل

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة قيام مسجل خطر بالشروع في قتل سائق وإصابته بطعنه نافذة في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة نصر الدين بدائرة القسم.

وتبين أن خلافات بسبب أولوية تحميل الركاب سبب المشاجرة.

وكانت البداية بتلقي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابا بمنطقة نصر الدين بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" وسائق لخلافات على أولوية تحميل الركاب، وخلال ذلك أخرج العاطل سلاح أبيض مطواه من طيات ملابسه وسدد طعنه نافذة إلي السائق الذي سقط مصابا وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.