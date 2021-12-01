مصرع شخص أسفل عجلات القطار ببني سويف

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار الصعيد، أمام مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أسفر عن مصرعه، بالقرب من مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطي شمال المحافظة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، حيث تبين أن الجثة تحولت لأشلاء، وجارٍ تحديد هويته.

كما تبين أن المتوفي حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فاصطدم القطار به وتحولت جثته إلى أشلاء، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق آخر، أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور، إتجاه المنيا، بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى التكامل بمحافظة المنيا لقرب المسافة، لتلقي العلاج اللازم.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور بحوالي 12 كيلو اتجاه المنيا بدائرة المحافظة، والذي وجه على الفور بنقلهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في مرفق بني سويف بأربع سيارات إلى مكان الحادث، حيث تبين أن المصابين وهم: إسماعيل عمار درويش، 40 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، ومروه مصطفى يحيي، 21 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد مصطفى يحيى، 3 سنوات، مصاب جروح وكدمات بانحاء مختلفة من الجسم، وصفاء عكاشة أحمد، 40 سنة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.

