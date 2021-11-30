الإسكندرية الأكثر في الاستثمار.. تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا

تعقد غدا الأربعاء، فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الأسباني بحضور رئيسي وزراء البلدين وعدد من الوزراء.

وبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مصر، تستمر لمدة يومين، لمناقشة سبل دفع العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور إسبانيا كفاعل ذي صلة ومحاور متميز في استقرار البحر الأبيض المتوسط.

وترصد "الدستور" أبرز تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا.

بلغ حجم الاستثمارات الإسبانية فى مصر نحو 947 مليون دولار، فيما يصل عدد الشركات الإسبانية العاملة فى مصر – وفقا للهيئة العامة للاستعلامات- نحو 193 شركة وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتحتل الاستثمارات الصناعية المرتبة الأولى التى تقدر بـ846 مليون دولار و63 شركة، يليها القطاع الإنشائى بحجم استثمارات 43 مليون دولار و28 شركة، ثم القطاع الخدمى باستثمارات 40 مليون دولار و65 شركة.

وتأتى الاستثمارات السياحية فى المرتبة الرابعة بـ11 مليون دولار و26 شركة، ثم الاستثمارات فى القطاع التمويلى التى تقدر بـ6 ملايين دولار وشركة واحدة، وتأتى فى المرتبة السادسة الاستثمارات الزراعية ثم الاستثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتصدر الإسكندرية المقدمة بين محافظات مصر التى تتواجد فيها الاستثمارات الإسبانية باستثمارات تقدر بـ343 مليون دولار و16 شركة، ثم دمياط باستثمارات 300 مليون دولار و6 شركات، تليها محافظة السويس بحجم استثمارات تقدر بـ86 مليون دولار و3 شركات، وتحتل القاهرة المرتبة الرابعة باستثمارات 82 مليون دولار و79 شركة. وتحتل الجيزة المرتبة الخامسة باستثمارات 60 مليون دولار و39 شركة .

جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر وأسبانيا تتمع بتميز على المستويات السياسية منها والاقتصادية؛ حتى تبادل السلع التجارية من الأشياء احتل أرقاما هامة على مر السنوات الماضية بشكل ملحوظ، ورغم ذلك يسعى الجانبان للتطور المستمر في العلاقات.