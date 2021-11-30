مفوضية الانتخابات: غدا آخر يوم أمام الليبيين لاستلام بطاقة الناخب

جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، مساء الثلاثاء، دعوتها لليبيين بأن يسرعوا في استلام بطاقة الناخب الخاصة بهم، معلنة أن نهاية يوم غدٍ الأربعاء 1 ديسمبر، هو آخر أيام المدة المحددة لاستلام بطاقة الناخب.

وأكدت المفوضية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن بطاقة الناخب هي “وثيقة رسمية دائمة الصلاحية”؛ تحفظ حق مشاركتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وهنأت المواطنين الذين بادروا باستلام بطاقاتهم الانتخابية، مثمنة كل الجهود المبذولة من قبل العاملين في مراكز التوزيع، وشركائها في انجاز العملية الانتخابية الذين تضافرت جهودهم من أجل تسليم بطاقة الناخب في أنسب الظروف.

كما أهابت المفوضية بالمواطنين أن يعو أهمية استلامهم لبطاقاتهم الانتخابية، منبهة إلى أنه بدونها لن يستطيعوا المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.