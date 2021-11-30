تداول 1117 طن بضائع عامة وتصدير 53505 أطنان فوسفات بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1117 طن بضائع عامة ومتنوعة و315 شاحنة و28 سيارة و53505 أطنان فوسفات.

وبحسب ما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، شملت حركة الصادرات 982 طن بضائع عامة و 146 شاحنة و 14 سيارة ملاكي وتصدير 53505 طن فوسفات متجهة إلى جدة.

وشملت حركة الواردات 135 طن بضائع عامة و169 شاحنة و14 سيارة ملاكي ويتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 73 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 66 شاحنة و 13 ملاكي والسفينة امانة فارغة قادمة من ميناء السويس.

وتم مغادرة السفينة AM OTEAN PRIDE بحمولة 53505 طن فوسفات متجهة إلى جدة والسفينة أمل بحمولة 76 شاحنة و13 ملاكي والسفينة ANKA SKY فارغة متجهة إلي السويس والسفينة أمانة بحمولة 18 شاحنة متجهة إلى ضبا.

استقبل ميناء نويبع السفينة ايلة والسفينة عمان ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج، حيث تم استقبال 30 شاحنة بحمولة 59 طن و 1 ملاكي وترانزيت 76 طن إلى ليبيا وتصدير 52 شاحنة بحمولة 982 طن و 1 سيارة ملاكي، وغادرت ميناء السويس السفينة أمانة فارغة متجهة إلى سفاجا.

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 2227 طن بضائع عامة ومتنوعة و156 شاحنة و377 سيارة، وشملت حركة الصادرات 773 طن بضائع عامة و111 شاحنة و18 سيارة ملاكي.

وحسب ما جاء فى بيان الهيئة، شملت حركة الواردات 565 طن بضائع عامة و45 شاحنة و359 سيارة بحمولة 889 طن ويتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

ووفقا للبيان، غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 90 شاحنة و16 سيارة ملاكي ، واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة عمان.

كما تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 524 طن و1 ملاكي وترانزيت 41 طن إلى ليبيا وتصدير 21 شاحنة بحمولة 773 طنا و 2 سيارة ملاكي، واستقبل ميناء السويس السفينة ELGOUNA TRADER بـ 358 سيارة بحمولة 779 طنا.

وكان قد شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1556 طن بضائع عامة ومتنوعة و217 شاحنة و459 سيارة، شملت حركة الصادرات 439 طن بضائع عامة و190 شاحنة و32 سيارة ملاكي.

شملت حركة الواردات 1117 طن بضائع عامة و27 شاحنة و427 سيارة ويتواجد 10 سفن علي أرصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و21 سيارة ملاكي وتمت مغادرة السفينة أمل بحمولة 100 شاحنة و7 سيارة ملاكي وسفينة الأبحاث VENTURER متجهة إلى جيبوتي.