إحباط بيع 11 طن سكر مجهول المصدر في السوق السوداء بالجيزة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط كميات كبيرة من الدقيق والسكر المدعمين قبل بيعها بالسوق السوداء بالبدرشين والعياط ومنشأة القناطر.

تم ضبط سائق سيارة نقل بحوزته 200 جوال دقيق بلدى مدعم زنه 50 كجم محملة علي السيارة وتم تحرير محضر رقم 16945 جنح البدرشين لسنة 2021، ضبط سائق سيارة بحوزته 10 طن سكر تمويني بقرية البليدة وتم تحرير محضر رقم16357 لسنة2021.

كما تم من خلال الحملات ضبط مالك مخزن بحوزته 1,7 طن سكر تموينى داخل مخزن بمركز العياط وتم تحرير محضر رقم 16821 لسنة 2021 وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

وتم ضبط مخزن دقيق بمنطقة منشأة القناطر بيه كميات من الدقيق البلدي المدعم قدرها 50 جوال بإجمالي 2,5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء لغرض غير مخصص له وتم تحرير محضر له والتحفظ على المضبوطات.تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات.