إعلان خطة ديسمبر التدريبية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر ديسمبر 2021، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، انطلاقا من حرص جامعة حلوان لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس.

وأفاد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، بحرص واهتمام جامعة حلوان بتنظيم تلك الدورات التدريبية التى تأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.

كما أكدت الدكتورة منى أبوهشيمة، مدير المركز، أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه، وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر ديسمبر أون لاين وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي:

تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والإثنين 12-13 ديسمبر.

أخلاقيات البحث العلمي وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15 ديسمبر.

استخدام التكنولوجيا فى التدريس وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 19-20 ديسمبر.

مبادئ العرض والتحليل الأخصائي في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 21-22 ديسمبر.

التفكير الإبداعي وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 26-27 ديسمبر.

مكافحة الفساد والتعريف به وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 28-29 ديسمبر.

أما الدورات التي تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالى:

التخطيط الاستراتيجى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والإثنين 19-20 ديسمبر.



