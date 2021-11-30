الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شاب وفتاة لحيازتهما كمية من المخدرات بالتجمع

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس شاب وفتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بمحيط القاهرة الجديدة. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهم على 200 جرام من مخدر الاستروكس و300 جرام من مخدر الهيروين داخل حقيبة بسيارة يستقلها المتهمون. 

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة يستقلها شاب وفتاة  وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس فتاة شاب نيابة مواد مخدرة

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