الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب منهم إتاوة.. حبس 4 قتلوا شخصا منعهم من الصيد في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس 4 متهمين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل شخص بسلاح ناري بسبب خلافات بينهم لمنعهم من صيد السمك في بحيرة مريوط، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ودفنها عقب الانتهاء، والتحفظ علي السلاح الناري وإرساله إلى قسم الأدلة الجنائية للفحص.

كان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم، وبها رش خرطوش وما قرره عمه أن المتوفي كان متوجهاً لعمله.

- تشكيل فريق بحث ب لكشف ملابسات الواقعة

علي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجنى عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد، فتعرض لهم المجنى عليه وبصحبته 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ومنعهم من الصيد إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجني عليه للسماح لهم بالصيد. 

 وتابعوا أنهم رفضوا وأطلق أحد المتهمين أعيرة نارية من بندقية خرطوش، كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، و أرشدوا عن السلاح المستخدم وعدد من الطلقات، والسيارة وأدوات الصيد كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجني عليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

عملة قتل أيام عرض حبس قسم شرطة المباحث ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-11-2021

الداخلية تكشف تفاصيل الاشتباه فى «جسم غريب» بالجيزة

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

تجديد حبس «هكر» عملاء البنوك 15 يومًا

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة القدم الذهبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين إقدام الرئيس الإسرائيلي على اقتحام الحرم الإبراهيمي

البرلمان العربى يوجه خطابات للأمم المتحدة بشأن اقتحام رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمى

أول سفير إسرائيلى لدى البحرين يصل المنامة لبدء مهمته الدبلوماسية