طلب منهم إتاوة.. حبس 4 قتلوا شخصا منعهم من الصيد في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس 4 متهمين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل شخص بسلاح ناري بسبب خلافات بينهم لمنعهم من صيد السمك في بحيرة مريوط، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ودفنها عقب الانتهاء، والتحفظ علي السلاح الناري وإرساله إلى قسم الأدلة الجنائية للفحص.

كان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم، وبها رش خرطوش وما قرره عمه أن المتوفي كان متوجهاً لعمله.

- تشكيل فريق بحث ب لكشف ملابسات الواقعة

علي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا أنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجنى عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم للصيد، فتعرض لهم المجنى عليه وبصحبته 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ومنعهم من الصيد إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجني عليه للسماح لهم بالصيد.

وتابعوا أنهم رفضوا وأطلق أحد المتهمين أعيرة نارية من بندقية خرطوش، كانت بحوزته فأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، و أرشدوا عن السلاح المستخدم وعدد من الطلقات، والسيارة وأدوات الصيد كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجني عليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.