علاج أحمرار العين فى المنزل

قد تشعر في يوم ما باحمرار عينيك، فيصبح لون العين ورديًا، وهو ما يعرف أيضا بالتهاب الملتحمة، يحدث عندما تصاب العين بالعدوى أو الالتهاب، وهذا يمكن أن يسبب احمرارًا وتهيجًا لملتحمة العين، ولهذا نستعرض فى السطور التالية أسباب احمرار العين وكيفية علاجها بالمنزل، بحسب موقع insider.



أسباب احمرار العين

ووفقًا للدكتور Ivan R. Schwab، العضو المنتدب، والمتحدث عن الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، هناك العديد من الأسباب لمعظم حالات احمرار العين:

التهاب الملتحمة الجرثومي

تسبب البكتيريا مثل المكورات العنقودية أو البكتيريا العقدية هذا النوع من احمرار العين، والتي تنتج عادة صديدًا أو إفرازات سميكة لزجة يمكن أن تجعل الجفون أو الرموش تلتصق ببعضها البعض، ويمكنك علاج حالة التهاب الملتحمة الجرثومي بالمضادات الحيوية.

العين الوردية الفيروسية

تسببها فيروسات، وغالبًا ما ترتبط بنزلات البرد، وتميل إلى إفراز سائل مائي أو تمزقات زائدة بالعين، ولن تقضي المضادات الحيوية على عدوى فيروسية، لذا عليك الانتظار حتى تختفي من تلقاء نفسها، واستشارة الطبيب.

حساسية العين

قد تجعلك الحساسية، أن تعطس أو تحمر عينيك، يمكن أن يساعد تقليل تعرضك لمسببات الحساسية المعروفة لديك أو ملامستها لها في حالة التهاب الملتحمة التحسسي، كما يمكن أن يساعدك على العلاج تناول أدوية الحساسية أيضًا.

العين المهيجة

قد تتهيج عيناك وتجف من التواجد حول دخان السجائر أو تلوث الهواء، وقد يكون جفاف العين سببًا أيضًا، يجب أن تبتعد عن مصدر التهيج لعلاج احمرار العين.



كيفية علاج احمرار العين في المنزل؟

عادة، ما يختفى احمرار العين من تلقاء نفسه، يقول الدكتور شواب إن حالة التهاب الملتحمة الجرثومي قد تختفي في غضون خمسة أيام تقريبًا، لكن يمكن أن تستغرق العين الوردية الفيروسية أسبوعين قبل أن تختفي العدوى تمامًا.

ويضيف، شواب، أنها فكرة جيدة أن تمضي قدمًا وتتصل بطبيبك إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالتهاب الملتحمة، خاصة إذا كنت تعاني من ألم وانخفاض في الرؤية،"هذه علامة على أنك بحاجة لرؤية طبيب العيون الخاص بك".

تعد زيادة الحساسية للضوء سببًا آخر لرؤية طبيبك، وذلك وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

اعتمادًا على نوع التهاب الملتحمة الذي تعاني منه، يمكنك علاج الأعراض في المنزل باستخدام بعض العلاجات البسيطة:

الكمادات الباردة

تعتبر الكمادات الباردة طريقة رائعة لتهدئة التهيج الناتج عن الإصابة بفيروس أو حساسية.

كيفية استخدامها: انقع منشفة نظيفة في ماء بارد، ثم اعصرها، ثم اطويها إلى النصف ولفها على عينيك لبضع دقائق في كل مرة.



كمادات دافئة

نظرًا لأن إفرازات العين شائعة مع الالتهابات البكتيرية، فإن الضغط الدافئ يعد حلاً رائعًا لأنه يخفف أي مخاط جاف حول عينك، لكن احذر من جعل الماء شديد السخونة، فيجب أن تكون مريحة للمس.

كيفية استخدامها: انقع منشفة نظيفة في ماء دافئ، اعصر الماء الزائد ثم ضع قطعة القماش الدافئة المبللة على عينيك، يمكنك تركه حتى يبرد.

قطرات العين

تُعرف بالدموع الاصطناعية أيضًا، وهي متاحة بسهولة بدون وصفة طبية في الصيدلية أو متجر الصناديق الكبيرة، هذه مفيدة بشكل خاص إذا كان لديك عين وردية متهيجة، إنها تضيف الرطوبة إلى عينيك، مما يساعد على التخلص من المهيجات وتزليق جفاف العين.

كيفية استخدامها: اعصر القطرات في عينيك، يمكنك استخدامها بقدر ما تحتاج إذا كنت تستخدم نسخة خالية من المواد الحافظة، إذا كنت تستخدم قطرة لا تحتوي على مواد حافظة، فقد تحتاج إلى الحد من استخدامها أربع مرات أو أقل كل يوم، لأن المواد الحافظة قد تسبب تهيجًا إذا كنت تستخدمها كثيرًا.