الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين تحبط تهريب سيارة محملة بدقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

الحملة الرقابية بالجيزة
الحملة الرقابية بالجيزة

كلف المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بحملة رقابية مكثفة تم تشكيلها من الادارة  الرقابة المركزية و مفتشي التموين من اداره التفتيش الفني بالمديريه برئاسة سلطان النجار لشن حملات رقابية  على المخابز البلدية للتاكد من انتظام الانتاج اليومي من الخبز البلدي وتوزيعها على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية والمرور على بدالي التموين للتاكد من انتظام العمل بتشغيل الفروع  في الاوقات الرسمية لصرف السلع التموينية والمرور على الاسواق المحلية للتاكد  من تدوين الاسعار على السلع وعلى العبوات وعلى المنتجات الغذائية والالتزام بالقرار رقم 330 لسنه 2017 الخاص بتدوين الأسعار على السلع الذي يتضمن سعر المصنع والسعر النهائي للمستهلك وتواريخ الانتاج والصلاحية الانتاجيه.

و اكد أن الحملات الرقابية استهدفت المخازن التي تقوم بتجميع الدقيق البلدي المدعم في اجولة  من خلال حصول عليه  بطريق غير شرعي من المخابز البلديه بهدف تهريبه  الى السوق السوداء والمتاجرة  للاستفادة بفارق الاسعار الامر الذي يهدر اموال الدعم  المخصص لصالح رغيف الخبز البلدي المدعم.

 

واضاف أن الحملات الرقابية المكثفة  تمكنت  من ضبط 50 جوال دقيق بلدي استخراج 82 في المئه  في احد المخازن بمنشاه القناطر والتي تخضع تحت رقابة   الادارة التموينية بكرداسة وضبطها من خلال السيارات المحملة بالدقيق قبل تهريبها إلي السوق السوداء.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة  انه على الفور تم احباط محاوله تهريب 50 جوال دقيق بلدى مدعم باحد المخازن من خلال سيارات محملة بالدقيق وتم التحفظ على الكميات وتحرير محاضر واحالته  الى النيابة العة.

وزارة التموين تهريب ضبط كرداسة الدقيق السوق السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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