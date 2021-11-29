بالأرقام.. أسعار تذاكر الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية

تبدأ المملكة العربية السعودية من يوم الأربعاء المقبل إعادة استئناف حركة الطيران المباشر مع 6 دول بينهم مصر دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج المملكة العربية السعودية، كما كان يطبق طوال الفترة الماضية مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي الذى تقيمه المملكة داخل أحد الفنادق المكلفة بذلك من جانب السلطات السعودية لمدة 5 أيام، وقامت شركات الطيران بالإعلان عن أسعار رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية.

أسعار تذاكر الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية

وبدأت كبرى شركات الطيران فى الإعلان عن أسعار تذاكر الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية وبحسب موقع شركة مصر للطيران فإن الشركة تشغل يوم الأربعاء 5 رحلات مباشرة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، وتنطلق أولى الرحلات فى تمام الساعة الواحدة والربع صباح الأربعاء والثانية فى تمام 7.30 صباحا والثالثة الساعة 2.30 بعد الظهر والرابعة فى السابعة والربع والخامسة فى تمام الساعة 11.30 وبحسب موقع الشركة فإن سعر الرحلة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الملك عبد العزير الدولى بجدة ذهاب فقط يوم الأربعاء المقبل تبدأ أسعار الرحلة ذهابا من مطار القاهرة الدولى إلى مطار جدة بـ3 آلاف و798 جنيها للفرد.

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر الطيران من مصر الى السعودية

وتبدأ أسعار أولى الرحلات من 3 آلاف و798 جنيها للدرجة السياحية التشجيعية و6 آلاف و310 جنيها لدرجة رجال الأعمال، أما على الدرجة السياحية المرنة فتبدأ من 8 آلاف و348 جنيها والدرجة السياحية المخفضة فتبدأ من 4 آلاف و878 جنيها وتصل سعر التذكرة على درجة رجال الأعمال على طائرة الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء إلى 8 آلاف و330 جنيها.

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