«حواديت بنات» عرض مسرحي بثقافة الأسمرات

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات الملتقى 11 لثقافة وفنون المرأة مشروع «أهل مصر» الذي تنفذه الإدارة العامة لثقافة المرأة بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويستمر حتى الأول من ديسمبر بحضور ١٠٠ فتاة من محافظات مصرية هي (حلايب وشلاتين، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، جنوب سيناء، القاهرة الأسمرات).

واستمرت ورش الحرف التراثية منها ورشة حلى تراث «مصر القديمة» لعمل تشكيل الأسلاك للداخل مع الأحجار لصنع (قلادة، أسورة، وحلق، خاتم) بمشاركة المدربة هدى هارون بالتعاون مع مؤسسة يارو، بالإضافة إلى ورشة الخيامية لتصنيع (مفرش، وشنط، خداديات)، مع الفنانة دعاء طلعت، إلى جانب ورشة الديكوباج التي تضمنت عمل "براويز، وصواني، فازات، قوسترات"، مع الفنانة دعاء طلعت، وورشة الطباعة مع المدربة إيمان أحمد التى قامت بشرح طريقة تربيط تيشرت ووضع الصبغات لعمل تأثيرات واشكال مختلفةعلى التيشرتات القطنية.