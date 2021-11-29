«حكاوينا».. عرض مسرحى بقصر ثقافة بني سويف

فى إطار توجيهات ا.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس اللجنة العليا لمشروع "ابدأ حلمك"، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة المشرف العام على المشروع، والذى يتولى إدارته التنفيذية الفنان أحمد الشافعى، وإدارته الفنية المخرج أحمد طه، بهدف إعداد جيل من الموهوبين كممثل شامل، قدم المتدربين بالمشروع العرض المسرحى "حكاوينا"، وهو نتاج التدريب على فنون المسرح والتمثيل، وذلك على مسرح قصر ثقافة بني سويف، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة الفنان جلال عثمان.

"حكاوينا"، عرض مسرحي قائم على ارتجالات المتدربين على كثير من الموضوعات المثارة والمهمة لهم منها "النجاح، الفشل، الحب، العلاقات، السوشيال ميديا، الخ"، ويتخلل تلك المشاهد الدرامية بعض الرقصات وأغاني من التراث الغنائي المصري، وذلك لإظهار مدى الجاهزية بعد انتهاء التدريب للخريجين، وإبراز مدى الوصول إلى الهدف الرئيسي للورشة وهو تكوين فنان مسرح شامل، العرض تأليف خريجي الورشة بأشرف د. محمد الشافعي مدرب الدراما، وتصميم مدرب الديكور المهندس محمود حنفي، موسيقى الفنان محمد عبد الوهاب مدرب الموسيقى، وسينوغرافيا الفنان تامر فتحي مدرب السينوغرافيا، ورؤية فنية للفنان شادي الدالي مدرب التمثيل.

جدير بالذكر أن حفل تخرج المتدربين بفرع ثقافة بنى سويف سيكون خلال الأيام القليلة القادمة على مسرح قصر الثقافة، وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع الذى يقام في خمس محافظات هي "بورسعيد، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، أسوان".

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرغم أنها إحدى هيئات وزارة الثقافة الآن، إلا أنها وجدت قبل أن توجد الوزارة، فقد بدأ دورها كفكرة في أحد مؤتمرات الحزب الوطنى القديم، وتمثلت بعد ذلك في مدارس الشعب لتعليم الكبار في أوائل القرن العشرين، إلا أن أهم المراحل التى مرت بها هذه المؤسسة هى كما يلي:

في عام 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية في ذلك الوقت رقم «6545» بإنشاء «الجامعة الشعبية» بمدينة القاهرة، من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب.

في عام 1948 صدر مرسوم ملكى بتأييد إنشائها وتعديل الاسم إلى مؤسسة الثقافة الشعبية، على أن تعمل من أجل نشر رسالتها في سائر أرجاء المملكة.

في عام 1958 نقلت «مؤسسة الثقافة الشعبية» إلى «وزارة الثقافة والإرشاد القومي»، وتغير اسمها إلى «جامعة الثقافة الحرة»، وأصبحت مهمتها نشر الوعى القومى في العاصمة والمحافظات، وتقديم رسالة الثقافة بالمعنى الواسع.