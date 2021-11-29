إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أبو صالح اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أبو صالح اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، ووجه على الفور بنقلهم لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمرفق بني سويف بأربع سيارات إلى محل الواقعة، حيث تبين أن المصابين وهم عبدالله رضا أمام 24 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وعليه فتح الباب حسين السن 65 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات بالجسم، وأحمد حسني محمد، 37 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، وعجيب أمام علي 54 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر.

وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية لهم، وكل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.