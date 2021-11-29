الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد من عمال فلسطين يشارك بفعاليات اليوم العالمي للتضامن بالجامعة العربية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

شارك وفد من الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع جمهورية مصر العربية برئاسة عيد النامولي، في الفعالية السنوية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «قطاع فلسطين والأراضى العربية المُحتلة» اليوم، بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار «الاحتيال سياسة الاحتلال» وهو اليوم الذى أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة في قرارها رقم (40/32 ب) لسنة 1977، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

ضم الوفد العمالي قيادات وأعضاء الإتحاد العام لعمال فلسطين فرع مصر، عيد النامولي، وسامية توفيق غانم، وصباح حسين أبو علوان، وطلعت مطر، ويوسف أبو كاشف، ورائد العشي، ونضال عيد نصير، حيث تضمنت الفعالية إلقاء كلمات سياسية تضامنية إلى جانب عرض فيلم قصير بهذه المُناسبة، ثم افتتاح معرض لوحات جدارية يعرض بالوثائق أساليب الاحتلال الاحتيالية لنهب ومُصادرة الأراضي الفلسطينية.

شارك في الفعالية إلى جانب المندوبين الدائمين وأعضاء المندوبات لدى جامعة الدول العربية، لفيف من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لفلسطين المُعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى ممثلي المنظمات العربية والدولية وحشد من الشخصيات العامة المدعوّة.

وخلال الفعالية قال السفير المناوب في مندوبية فلسطين بجامعة الدول العربية مهند العكلوك، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تشن على مدار 54 سنة، حربًا شاملة تستهدف سرقة وتشويه الهوية والتاريخ والثقافة والرواية الفلسطينية، في باطن الأرض، كما في ظاهرها، بينما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة إدارة الصراع والحلول المؤقتة إلى التسوية النهائية والحل الدائم بالنسبة لقضية فلسطين محذرا من أن سد الطريق في وجه الفلسطينيين الراغبين في السلام والتعايش سيكون له تبعاتٌ خطيرة على مستقبل هذه المنطقة، ومدى تمتعها بالسلام والاستقرار وأن الارتكان إلى استمرار الوضع القائم إلى الأبد هو وهمٌ وسراب.

الشعب الفلسطيني القانون الدولي جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية الوفد العمالي الاتحاد العام لعمال فلسطين

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وائل لطفي

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