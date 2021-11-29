القابضة للمياه تنظم ورشة تدريبية فى إدارة الأزمات لمديريات الشباب والرياضة

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع قطاع ادارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، "دورة إدارة الأزمات والتفاوض" لعدد 50 شابا بمدريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الازمات برئاسة الوزراء، واللواء دكتور حسام انور المشرف علي البرنامج باكاديميه ناصر العسكرية، وعدد من القيادات والتنفيذيين بقطاع أزمات رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الدور الذى تؤديه إدارات الأزمات والطوارئ، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لكافة الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها.

وقال المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إن الشركة تبدأ استعدادتها لموسم الأمطار من خلال عملية تطهير كاملة لكافة المطابق وبالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، بداية من شهر 9 من كل عام، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة الدقيقية للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتنفيذ خطط الانتشار السريع للمعدات بمناطق التمركزات ومنها مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والمناطق المنخفضة، ويتم نشر المعدات طبقا لكثافة كل منطقة.

وأشار إلى أن إدارة الأزمات جزء أساسى من منظومة العمل بالشركة للتعامل الفورى على مدار 24 ساعة، ولدينا منظومة اللاسكى والطوارئ لسرعة التعامل مع الأعطال.

وشاهد الحضور اصطفافا لمعدات الشركة التى تتعامل فى أوقات الأمطار والسيول، للتعرف على دور كل معدة وقت النوات.

وقال محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة حريصة على نقل الخبرات وتعليم واكتساب الخبرات للشباب المصري علي مواجه حدوث الازمات والكوارث بالمحافظات، كنواه لتعليم اكبر قدر من الشباب المصري بمراكز الشباب مواجه وتكوين فرق في ادارة الازمات والكوارث.

وأشاد اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الازمات برئاسة الوزراء، بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والأداء المتميز فى إدارة الأزمات والعمل بروح الفريق، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية المختلفة لخدمة المواطنين.

ووجه اللواء حسام انور الشكر للعاملين بقطاع الصرف الصحى على مجهودهم المشرف فى خدمة المواطنين والتعامل مع الاعطال، مشيرا إلى قدرة الشركة على التعامل مع الأزمات، ونقل ما شاهده إلى الشباب من المتدربين بالأكاديمية.