الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى: أولويات «الاتحاد من أجل المتوسط» تتفق مع «رؤية مصر 2030»

شكري
شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته أمام المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الإثنين، دعم مصر لأفق التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وتعزيز التعاون المشترك.

وقال «شكري» إن أعضاء المنتدى توافقوا على خمس أولويات للتعاون المستقبلي، وهي: البيئة وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وخلق فرص عمل للشباب لا سيما في إطار الاقتصاد الأزرق، والإدماج الاجتماعي والمساواة، والتحول الرقمي والحماية المدنية، مؤكدا أنها أولويات تتسق مع استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف شكري، في كلمته، أن الاتحاد من أجل المتوسط، وبرغم تحديات الجائحة، استطاع تحقيق الاستمرارية والفاعلية لأنشطته، وعقد عدد من الفعاليات المهمة ومن ضمنها استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني للبيئة حيث بعث "إعلان القاهرة" لمؤتمر جلاسجو برسالة تأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، وليذكِّر بالمسئوليات المشتركة فيما يتعلق بعمل المناخ الدولي، وبضرورة تقديم الدعم للدول النامية في سعيها نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتوفير التمويل اللازم لتكيفها ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق باريس.

واستطرد: أنتهز فرصة اجتماعنا اليوم للتأكيد مجدداً على دعم مصر الكبير لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، وحرصها علي التنسيق مع كافة الشركاء لتحقيق النجاح اللازم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تشرف مصر باستضافته في مصر في 2022.

 وعلى ضوء الأولويات التي توافقنا عليها في المنتدى الماضي كذلك، فلا يفوتنا التأكيد مجدداً على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمحاور عملنا المشترك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط أخذاً في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، والتي تحتاج لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة.

الاتحاد من أجل المتوسط رؤية مصر 2030

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

«الصحة العالمية» تحذر من «عواقب وخيمة» بسبب المتحور الجديد «أوميكرون»

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية فى افتتاح معرض إيديكس 2021

تزامنًا مع محاكمة المتهم.. تفاصيل واقعة التحرش بـ«فتاة وسط البلد»

الرئيس السيسى يرحب بالحضور الضخم لمعرض «إيديكس 2021»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني