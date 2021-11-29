كلية اللاهوت الإنجيلية تفتح باب التقديم فى دبلوما التراث العربى المسيحى

أعلن مركز مسيحية الشرق الأوسط التابع لكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عن فتح باب التقديم في برنامج دبلوما التراث العربي المسيحي.

تُقدّم الدراسة أونلاين بالفصل باللغة العربية وهي متاحة للناطقين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم. مدة الدراسة سنة أكاديمية (10 أشهر) غير تفرغية تُقدم على مدار 12 مادة ، بداية من تيرم الربيع- فبراير 2022.

وقال الدكتور عاطف مهني المعصراني، مدير المركز، إن الدبلوما تهدف إلى التعرف على التراث العربي المسيحي، وتعميق العلاقات المسكونية بين الطوائف المسيحية وبناء جسور بين الدارسين على تنوع خلفياتهم وثقافتهم، مشيرا إلى أن المواد التي ستدرس هي: مهارات أكاديمية، تراث عربي، نماذج للتراث العربي عند الأقباط والسريان، تحقيق مخطوطات، تعاليم المسيح في تفاسير المسيحيين العرب، الأدب العربي عند الأقباط من القرن الأول إلى الرابع عشر، قضايا قبطية عربية (ق.7 – ق 10 )، الليتروجية في التراث العربي، ونماذج تفسيرية عربية وشرقية من أسفار أيوب. ومتطلبات الإلتحاق هى الحصول على مؤهل جامعي، إجادة اللغة العربية.، تقديم الأوراق الرسمية المطلوبة واجتياز المقابلة الشخصية.

تاريخ كلية اللاهوت الإنجيلية

كلية اللاهوت الإنجيلية هي المؤسسة التعليمية للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، وتأسست كلية اللاهوت الإنجيلية عام ۱۸٦۳ بهدف إعداد رعاة وتدريب قادة للكنيسة الإنجيلية والكنائس المختلفة في مصر والعالم العربيّ، وللجاليات العربيّة بالخارج ليكونوا مؤَهَلِين لخدمة الكنيسة والمجتمع.

كلية اللاهوت تستقبل جميع الطوائف المسيحية

وتهدف الكلية الى إعداد خدام و قسوس مكرسين للعمل الرعوي بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر وإعداد قيادات علمانية مؤهلة لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي وتقوم الكلية بتدريب قيادات الكنيسة من العلمانيين في القطاعات المختلفة قادة- أسرة - مرأة- شيوخ- شمامسة.

وتستقبل كلية اللاهوت الدارسين من مختلف الطوائف المسيحية الذين يرغبون فى اكتساب المعرفة اللاهوتية التي تؤهلهم لمجالات الخدمة المتعددة.

كان أول مكان تستخدمه الكلية مقرًا لها هو عوامة (أيبس) والتي استخدمت كقاعة للدراسات اللاهوتية والتدريبات العملية، حيث كانت القرى التي ترسو عليها العوامة فى طريقها للصعيد مكانًا للتدريبات العملية للطلاب ثم تنقلت فى أكثر من مكان حتى استقرت بمقرها الحالي بالعباسية سنة ۱۹۲٦.

على مر ۱٥۰ سنة خرّجت الكلية قيادات متميزة في مجالات الرعاية وخدمة الكلمة و الكرازة والإدارة و خدمة التنمية والكتابة حيث خدموا الكنيسة والمجتمع، وبعضهم خدموا كمرسلين في دول المنطقة أو في الغرب للجاليات العربية في المهجر