الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: لا توجد معلومات كافية حول متحور «أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطرا من سلالة دلتا.

وقالت الصحة العالمية - في بيان نشر على موقعها الإلكتروني - "من غير الواضح بعد حول ما إذا كان متحور أوميكرون ينتقل بشكل أسرع بين الأشخاص مقارنة بالمتحورات الأخرى بما فيها دلتا".

وأضاف البيان أن عدد الأشخاص المصابين بكورونا ازداد في مناطق بجنوب أفريقيا انتشر بها هذا المتحور، ولكن الدراسات الوبائية جارية لمعرفة ما إذا كان ذلك بسبب أوميكرون أم عوامل أخرى.

وأكدت الصحة العالمية بحسب البيان أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة بمتحور "أوميكرون" يزيد من حدة المرض مقارنة بالمتحورات الأخرى أم لا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللقاحات الحالية المضادة لكورونا فعالة ضد المرض.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدا، في جنوب إفريقيا ، كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها. كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من أفريقيا الجنوبيّة وإليها.

واتّخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها البرازيل والمغرب والأردن.

واعتبرت حكومة جنوب أفريقيا القرارات "متسرّعة". وتشكّل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) إنّ "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميكرون في الاتّحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تمّ تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جدًا".

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