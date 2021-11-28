البرهان يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، بمكتبه اليوم الأحد، مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي أنيت ويبر، حيث تطرق اللقاء لضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية بما فى ذلك تشكيل المجلس التشريعى الانتقالي وتشكيل المفوضيات والمجالس، خاصة المتعلقة بعملية إجراء الانتخابات.

وتعهد البرهان خلال اللقاء، بحماية الفترة الانتقالية وصولًاَ لانتخابات حرة ونزيهة، مؤكداَ دعمه لحكومة الكفاءات الوطنية التي من المزمع تشكيلها من قبل رئيس الوزراء، وذلك لأداء مهامها الوطنية على الوجه المطلوب، مؤكداَ دعم الجهود المبذولة لعقد حوار شامل مع كافة القوى السياسية بالبلاد باستثناء المؤتمر الوطني المحلول.

فيما أكدت المبعوث الأوروبية إستمرار دعم الإتحاد الأوروبى لعملية الانتقال السياسي فى السودان من أجل قيام الانتخابات، خاصة فى الجوانب اللوجستية والفنية، وأشارت إلى أن السودان دولة مهمة لأمن الإقليم وأمن البحر الأحمر.

وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، استشهاد عددًا من عناصرها خلال تصديهم لعمليات تهريب على الحدود مع ليبيا أمس السبت.

ونعى قائد قوات الدعم السريع وضباط وضباط صف وجنود بحسب بيان للقوات، شهداء الواجب من قوات الدعم السريع وهم ثلاثة أحدهم ضابط برتبة النقيب واثنين من الرتب الاخرى الذين استشهدوا إثر اشتباكات عنيفة مع إحدى العصابات المتفلتة التي تنشط في عمليات التهريب والاتجار بالبشر بمنطقة الشفر ليت التي تقع في حدود السودان مع مصر وليبيا.

وقال العميد الركن جمال جمعة أدم الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع: "إننا إذ نترحم عليهم نتقدم بتعازينا الحارة لأسرهم وزملائهم، وللشعب السوداني عامةً في هذا المُصاب الجلل، نبتهل إلى المولى عز وجل أن يتقبلهم قبولًا حسنًا وأن يغفر لهم ويرحمهم وأن يُدخلهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء".

وأوضحت قوات الدعم السريع أنها ستكشف عن معلومات دقيقة حول العملية والخسائر التي تعرضت لها العصابة وحجم المضبوطات ونوعيتها خلال مؤتمر صحفي يعٌقد بمقر قيادة القوات في الخرطوم اليوم .