«شفت معدتي بره».. لماذا بكت ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الصحية؟

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث على مدار الساعات الماضية بعد إعلان منى الشاذلي عن استضافتها قريبا بعدما سجلت معها حلقة، هي الأولى عقب أزمة مرضها، حيث يُذاع اللقاء قريبا، وظهرت ياسمين عبد العزيز في اللقاء وهي تبكي وتتحدث عن أزمة مرضها وتفاصيل ما مرت به خلال الأيام الصعبة التي عاشتها.

"التربي بيجهز المقبرة"

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال برومو لقائها مع منى الشاذلي: "كنت بموت وجاتلي رسالة "التربى بيجهز التربة".. وقلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادى".

"الصحة محدش بيشتريها بالفلوس"

واستكملت ياسمين عبد العزيز:"مش قادرة اصدق انى قاعدة فى برنامج واتكلم عن الموضوع ده.. 3 حاجات مبتشريش بالفلوس الصحة والاحترام وحب الناس".

"انهيار ياسمين عبد العزيز"

وظهرت ياسمين عبد العزيز وهي تبكي ومنهارة في برومو حلقة جديدة للإعلامية منى الشاذلي نشرته صفحة برنامج "معكم"، حيث ظهرت متأثرة بشكل كبير بما مرت به، قائلة: "انا شفت معدتي قدامي".

"ياسمين هتتكلم عن محنة كبيرة"

قالت منى الشاذلي خلال البرومو: "ياسمين عبد العزيز هتتكلم عن محنة كبيرة، فى رحلة طويلة من الألم والوجع بين الحياة والموت".

"قلت لأخويا خلي بالك من ولادي"

قالت ياسمين عبد العزيز خلال اللقاء: "قلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادى.. مش قادرة أصدق إنى قاعدة فى برنامج واتكلم عن الموضوع ده".

"أحمد العوضي عيط على راسي"

قالت ياسمين عبد العزيز: "شفت معدتي برة جسمي.. وأحمد العوضى حط رأسه على رأسي وكان بيعيط"، مضيفة: " 3حاجات ما بتتشريش بالفلوس: الصحة والاحترام وحب الناس".

وبعد انتشار صورها وهي تبكي، وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد ظهورها الأول عقب أزمتها الصحية الأخيرة مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج معكم الذي سيذاع قريبا علي قناة cbc، قائلا عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق: "بحبك ودموعك غالية عليا قوي.. معلش اختبار من ربنا".

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد شاركت جمهورها ومتابعيها، في 24 سبتمبر الماضي، بأول صورة لها عقب عودتها لمصر، بعد أن استقرت حالتها الصحية، وظهرت بالصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة الأطباء المعالجين لها فى المستشفى بسويسرا، موجهة الشكر للأطباء، وظهرت بحالة جيدة حسبما أعلن الأطباء المشرفون على حالتها، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله الذى شفانا وعافانا".