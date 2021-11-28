بشري: سعيدة بتكريم مهرجان القاهرة السينمائي لأبطال «الاختيار 2» (فيديو)

عبرت الفنانة بشري عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل الاختيار2، الذي عرض في شهر رمضان الماضي؛ مشيرة إلي أنها سعيدة بتفاعل الجمهور معه وتكريم مهرجان القاهرة السينمائي لأبطال العمل.

جاء ذلك خلال المناقشة التى أجريت اليوم الأحد، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عن المسلسل.

وقالت بشري في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “سعيدة بانطباعات الجمهور والتى ظهرت خلال المناقشة التي جرت خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي”، مُشيرًة إلى أنه من الصعب فصل السينما عن الدراما وسعيدة جدا بتكريم صناع مسلسل الاختيار بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم".

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

وشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.

و تناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020.