أغنية «شيبة صعيدي» تتصدر عمليات البحث على "يوتيوب" (فيديو)

تصدر المطرب الشعبي أحمد شيبه، عمليات البحث على موقع الفيديوهات “يوتيوب” بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “شيبة صعيدي” وقاربت على تحقيق نصف مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها على يوتيوب.

أغنية “شيبه صعيدي” كلمات : رضا المصري الحان : فارس فهمي توزيع : اشرف البرنس سيوشيال ميديا : محمود شيبه مونتاج و جرافيك شهاب اليباني محمد شيبه.

وتقول كلمات الأغنية:

زينة الرجال الادب و للادب علامات

واللي معاه الادب تلقاه يسيب علامات

سألو ديابة الخلى عن جبلي و رجالو

قالو اللي جه في سكتهم

من قبل ما يعيش مات

زينة الرجال الادب و للادب علامات

واللي معاه الادب تلقاه يسيب علامات

سألو ديابة الخلى عن جبلي و رجالو

قالو اللي جه في سكتهم

من قبل ما يعيش مات

من قال انا متخلقكش لسه

اللي قلبه كده مقويه

والجدعنه واخدها ورثه

واللي يماشيك بالروح تفديه

من قال انا

متخلقكش لسه

اللي قلبه كده مقويه

و الجدعنه واخدها ورثه

و اللي يماشيك بالروح تفديه

رجوله الكل يشهدلك

ورثت المرجله عن ابوك

تحب الكل من قلبك

عاشه اللي على الادب ربوك

لا يوم عديت على حرمه بيت

و لا جيت على حد اضعف منك

حقاني يا كبير

قلبك فيه خير

لو وسط النار ولا بيهمك

ولا يوم عديت على حرمه بيت

و لا جيت على حد اضعف منك

حقاني يا كبير

يا ابو قلب كله خير

لو وسط النار ولا بيهمك

من قال انا

متولدتش لسه

اللي قلبه كده مقويه

و الجدعنه واخدها ورثه

و اللي يماشيك بالروح تفديه

شيبه صعيدي و جده صعيدي

وكانت أخر أعمال شيبة الغنائية أغنية “أنا مش فاضلكوا”، من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع طه الحكيم، مونتاج محمد حسن، والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج إيهاب الطويل.