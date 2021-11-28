أندونسيا تحظر استقبال رحلات الوصول القادمة من ثمانية دول إفريقية

أعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم الأحد، حظر استقبال رحلات الوصول القادمة من ثمانية دول إفريقية للحد من انتشار متحور فيروس "كورونا" المكتشف حديثا "أوميكرون".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن حظر السفر يشمل جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وموزمبيق وإسواتيني ونيجيريا ويبدأ سريانه بدءًا من الاثنين 29 نوفمبر.

وأشارت الشبكة إلى أن الأفراد الذين زاروا أي من هذه البلدان خلال الـ 14 يوما الماضية لن يسمح لهم بدخول إندونيسيا.

يشار إلى أن العديد من الدول قيدت حركة السفر مع عدد من دول القارة الإفريقية بعد اكتشاف سلالة "أوميكرون" من فيروس "كورونا" ما أثار موجة مخاوف عالمية واسعة.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

وأضافت الوكالة البريطانية أن المتحور الجديد هو التحدي الأهم الذي يواجهه العالم الآن.

وحسب التقارير الإخبارية فإن أول ظهور للمتحور الجديد لكورونا «B.1.1.529 32» والذي أطلق عليه العلماء اسم«بوتسوانا» كان في جنوب أفريقيا.

ولفتت إلى أن المتحور الجديد يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات التي قد تساعد الفيروس في التهرب من الخلايا المناعية في جسم الإنسان وبالتالي أحد قلق كبير للعلماء.