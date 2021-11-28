نصري عصفورة مرشحًا لرئاسة هندوراس.. فمن هو؟

نصري عصفورة، رجل أعمال فلسطيني الأصل، من المقرر انتخابه كرئيس لهندوراس اليوم الأحد.

ودعت السلطات فى هندوراس مواطنيها للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد، إضافة إلى 128 نائبا، كما و298 رئيس بلدية، ثم 20 عضوا في برلمان أمريكا الوسطى المعروف المكون من هندوراس وبنما وغواتيمالا والسلفادور ونيكارغوا وجمهورية الدومينكان.

وترصد الدستور في التقرير التالي أبرز المعلومات عن عصفورة:

-عصفورة، متزوج من هندورية له منها 3 بنات، إحداهن تزوجت في سبتمبر الماضي.

-كما شغل منصب عمدة العاصمة منذ 2014 .

-ولد عصفورة البالغ من العمر 63 عاما، لأب فلسطيني الأصل وأم هندورية.

-حاصل على بكالوريوس العلوم من كلية محلية، ومتخرج بالهندسة المدنية من جامعة هندوراس الوطنية.

-ويطلق عليه لقب تيتو في هندوراس، وهو مرشح عن الحزب الوطني الحاكم منذ 12 عاما، بحيث يخلف الرئيس الحالي ويتسلم منه المنصب الأول في 27 يناير المقبل.

-وتعهد عصفورة الذي خاض حملته بشعار Papi a la Orden أي "بابا بأمركم" أو "بخدمتكم"، على مكافحة تهريب المخدرات والعناية بالتربية والتعليم والصحة، كما تطوير الاقتصاد ومجالات الاستثمار ودعم الفلاحين وزيادة فرص العمل، لتقليص أكبر مشكلة، ملخصها أن 59% من السكان يعانون من الفقر، وملايين الشباب يحلمون بالهجرة إلى الولايات المتحدة وغيرها.

-كما وعد تيتو مكافحة ما تعانيه البلاد من جرائم مختلفة تجعلها من الأخطر بين الدول، حيث يتم ارتكاب جريمة قتل بين كل 100 ألف نسمة، لذلك سيشرف جيش من 42 ألف جندي وشرطي على مجريات الأمور أثناء التصويت وفرز الأصوات.

فيما ينافس عصفورة 12 مرشحا اخرين، ولكن المتوقع فوزها أمامه هى امرأة يسارية الميول، تعطيها الاستطلاعات 17% زيادة عنه بالأصوات، إلا أن لصناديق الاقتراع مفاجات دائما.

منافسته الأصغر سنا منه بعام مرشحة عن حزب الحرية وإعادة التأسيس وأم لخمسة أبناء هى شيومارا كاسترو.

وتعهدت كاسترو الحاصلة على ليسانس بإدارة الأعمال من معهد محلي، في حملتها الانتخابية، بأنها ستقوم بتغييرات في هندوراس التي احتفلت يوم 15 سبتمبر الماضي بمرور 200 عام على استقلالها في 1821 عن إسبانيا، منها إعلان البلاد دولة اشتراكية ديمقراطية ربما على الطراز المتحالف مع إيران والمشاكس للولايات المتحدة في فنزويلا.