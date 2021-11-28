أحمد كمال لـ«الدستور»: دوري في ««مشوار لحد هناك» استكمال لمسيرة العمل مع كبار المخرجين

قال الفنان أحمد كمال إنه بدأ خلال الساعات الماضية تصوير مشاهده الأولى من مسلسل «مشوار لحد هناك»، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وعدد كبير من النجوم للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

وأضاف «كمال» لـ«الدستور» أنه سعيد بالمشاركة في عمل من إخراج المخرج المميز محمد ياسين لأن ذلك يأتي استكمالاً وتأكيداً على مسيرة العمل مع كبار المخرجين والمميزين في الوسط الفني وهو من أهم أسباب وجوده في العمل الجديد.

وذكر أن أول مشاهده كانت في منطقة جاردن سيتي يوم الجمعة وكان هو أول أيام التصوير وصوّر عدداً من مشاهده وسط طاقم عمل كبير ومميز وبإدارة واعية من المخرج محمد ياسين.

وكان الفنان القدير أحمد كمان قدّم عدداً من الأعمال المميزة خلال الفترة الماضية منها رائعة «واحة الغروب» كما صور دوره في فيلم «كيرة والجن» مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء تماماً من عمليات التصوير والمونتاج والمكساج ووضعه على خريطة التوزيع لمواسم الأعياد القادمة نظراً لضخامة العمل.