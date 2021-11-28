نسمة عبد العزيز تلتقى جمهورها السكندرى على مسرح سيد درويش.. 10 ديسمبر

تستعد عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، لإحياء حفل موسيقي ضخم، برفقة فرقتها الخاصة، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر.

ـ برنامج حفل نسمة عبد العزيز

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها "شط إسكندرية، أكدب عليك، في هويد الليل، البخيل وأنا، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح".

ومن المنتظر أن يتم طرح التذاكر الخاصة بالحفل، نهاية الأسبوع الجاري، على موقع التذاكر الخاص بدار الأوبرا المصرية.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ شروط حضور حفل نسمة عبد العزيز بالأوبرا

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزي اللائق بالمكان "ممنوع ارتداء الشورت".

ممنوع التصوير.

وكانت نسمة أحيت مؤخرا عدة حفلات موسيقية ورفعت كلها شعار «كامل العدد»، أحدها على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، الجمعة الماضي، وآخر على المسرح الروماني المكشوف بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه المتحف، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

يذكر أن عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز، بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.