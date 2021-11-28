بلينكن يشيد بعلماء جنوب أفريقيا بعد «رصدهم السريع» لمتحور أوميكرون

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديره لعلماء جنوب أفريقيا بعد "تعرفهم السريع" على متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وجاء ذلك خلال مكالمة أجراها بلينكن مع نظيرته من جنوب أفريقيا ناليدي باندور، وفق ما ذكره بيان للخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن بلينكن أشاد بحكومة جنوب أفريقيا لـ"شفافيتها في مشاركة هذه المعلومات، والتي يجب أن تكون بمثابة نموذج للعالم".

كما شدد الوزير الأمريكي على "أهمية استمرار الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا للمساعدة في تطعيم السكان ومكافحة آثار الجائحة".

وكانت سلطات جنوب أفريقيا، التي أصبح مواطنوها فجأة أشخاصا غير مرغوب فيهم في جميع أنحاء العالم بعد رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا في البلاد، اشتكت من أنها "تُعاقب" وتعامل بشكل غير عادل بسبب إبلاغها عن اكتشاف المتحور الجديد.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدا، في جنوب إفريقيا الخميس. كما أعلِن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.



ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها. كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبيّة وإليها.



واتّخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها البرازيل والمغرب والأردن.



واعتبرت حكومة جنوب إفريقيا القرارات "متسرّعة". وتشكّل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.



وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) إنّ "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميكرون في الاتّحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تمّ تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جدّاً".